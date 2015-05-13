Пассажир отказался уступить место Ольге Бузовой в бизнес-классе, не узнав ее

Ведущей и поп-исполнительнице пришлось лететь из Таиланда в Москву эконом классом. Стало известно, что Ольга Бузова не успела заранее купить авиабилет, и место в бизнесс-классе ей не досталось, она обратилась с руководству авиакомпании.

Стюардесса подходила к пассажирам из бизнесс-класса и предлагала подарить свое оплаченное место популярной телеведущей Ольге Бузовой и пересесть на место в эконом-классе, однако несколько человек отказались от такого предложения, а один из них удивленно спросил "кто это такая".

Место артистке так никто и не уступил, и ей пришлось лететь обычным эконом-классом. Ранее стало известно, что Ольга Бузова заявила, что готова открыть сердце новому ухажеру после разрыва со своим супругом Дмитрием Тарасовым.