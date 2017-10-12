Шура оскорбил Курган, назвав его "полным говном"

Знаменитый российский исполнитель Александр Медведев, более известный под псевдонимом Шура, прилюдно оскорбил город Курган. Во время беседы с журналистами Шура назвал Курган "полным говном".

В настоящий момент Шура находится на лечении в курганском центре Илизарова после операции по замене тазобедренного сустава. Он созвал пресс-конференцию 23 января, в ходе которой ответил журналистам на все интересующие их вопросы, касательно лечения и операции. Так, журналисты поинтересовались, что в Кургане Шуре понравилось больше всего, на что он ответил, что город "полное говно", однако люди в нем золотые.

Певец похвалили хирурга, который проводил операцию, отметив, что в России есть светлые умы и золотые руки, даже не нужно ездить на операции в Швейцарию или Германию. Он отметил, что там любят только деньги, а в России врачи любят пациентов, как людей, а не денежные мешки.

Также Шура отметил, что "полным говном" он назвал состояние дорог, домов и инфраструктуры в Кургане, а к людям это выражение никак не относится.