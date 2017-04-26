Светлана Лобода обозвала сотрудников Ural Music Night‍ глупыми людьми

Артистку Светлану Лободу представители концерта Ural Music Night хотели позвать в роли хэдлайнера, однако теледива отказалась от переговоров. Она очень негативно приняла критику ее райдера и обозвала оргкомитет "Глупыми людьми".

На своей страничке в социальных сетях Instagram артистка выложила "сториз", в котором сообщила подписчикам об окончании переговоров и обозвала оргкомитет "Ночи музыки" неразумными людьми. Ранее стало известно, что представитель UMN Евгений Горенбург критиковал Лободу за перечень условий, которые она предъявила организаторам. Она потребовала, что бы на сцене было не меньше 24 градусов тепла.

Он посчитал, что такое требование связано с тем, что она выступает раздетой. Такая критика очень зацепила теледиву "Значит переговоры больше не ведутся. Какие глупые люди", - прокомментировала певица в своем сториз. Отмечается, что "Ночь музыки" состоится 29 июня этого года. Исторический центр города будет наполнен 100 музыкальных концертов в разных стилях, жанрах направления.