Певица и актриса Лари Уайт скончалась от редкой формы рака в 52 года

Американская кантри-певица и актриса Лари Уайт скончалась в возрасте 52 лет от редкой формы рака. Об этом пишет Rolling Stone.

Как стало известно, в США ушла из жизни Лари Уайт, на момент смерти ей было всего 52 года. Причиной смерти певицы послужил первичный перитонеальный рак, довольно редкая форма онкологического заболевания. Скончалась Уайт в хосписе, где проходила лечение и боролась с заболеванием. Стоит отметить, что такой диагноз актрисе поставили в сентябре прошлого 2017 года.

Напомним, что популярность, как актриса, Лари Уайт получила после съемок в фильме "Изгой" в 2000 году. Ее партнером по фильму стал Том Хэнкс. Также Уайт известна благодаря своей музыке, за нее она получила три премии "Грэмми". Певица выпустила девять альбомов, последний из которых, Old Friends, вышел в 2017 году.