Юлия Савичева взяла под опеку двоих детей из детского дома в Кургане

Знаменитая российская исполнительница Юлия Савичева, которая недавно стала мамой, взяла под опеку двоих детей из детского дома в ее родном городе Кургане. Певица отметила, что еще не встречалась с подопечными, однако в скором времени она с ними познакомится и встретится.

Как рассказала Савичева в одном из интервью. когда-то она просматривала анкеты брошенных детей на сайте "Измени одну жизнь" и наткнулась на фотографии трехлетнего Саши и девочки Кристины, которая немногим старше мальчика. Певица призналась, что в этот момент ее сердце "екнуло" и она решила оформить над ними опеку, чтобы помогать, баловать подарками и всячески радовать.

Юлия Савичева призналась, что уже более пяти лет занимается благотворительностью и помогает многим детям в детских домах, часто к ним приезжает и радует подарками. Наткнувшись на фотографии Саши И Кристины, она сразу же захотела их взять под опеку, и надеется, что многие люди последуют ее примеру и осчастливят других детей, подарят им надежду на лучшее будущее.

По словам певицы, после рождения дочери она буквально "заболела" этой темой и задумывается над тем, чтобы оформить опеку еще над кем-нибудь.

Напомним, недавно Юлия Савичева стала мамой в первый раз, она родила дочку в Португалии. После рождения ребенка она призналась, что первая беременность для нее закончилась трагедией, так как она потеряла малыша.