Марго Робби шокировала публику откровенным нарядом с "голой" грудью

27-летняя австралийская актриса Марго Робби, исполнившая главную роль в фильме "Волк с Уолл-Стрит", шокировала публику откровенным нарядом. Так, она появилась в Австралии на премьере фильма "Я, Тоня" в длинном шелковом платье, с большим вырезом на спине и "голой" грудью в декольте, практически до пупка.

Марго Робби путешествует по миру, представляя фильм "Я, Тоня", за который была номинирована на премию "Оскар". Так, актриса уже успела побывать в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Париже и теперь приехала в родной Сидней. Для появления на розовой дорожке она выбрала платье в пол из белого шелка, с открытой спиной и необычайно глубоким декольте. Актрисе постоянно приходилось поддерживать декольте, чтобы грудь не выскочила перед объективами фотокамер.

В качестве аксессуаров Робби выбрала браслет из белого золота с бриллиантами и серьги-кольца. Волосы Марго привычно собрала в небрежный пучок и нанесла легкий макияж. Своим появлением актриса произвела фурор, все внимание журналистов и присутствующих гостей было полностью обращено на нее.