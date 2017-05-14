Кэти Пэрри удивила поклонников "голым" нарядом и выпадающей грудью

Популярная американская исполнительница Кэти Перри удивила многочисленную публику "голым" нарядом, с которого буквально выпадала грудь певицы. Для того, чтобы произвести голливудская впечатление на поклонников она надела красный костюм в горошек.

В удивительном наряде Кэти Перри пришла на мероприятие, посвященное празднованию 90-летия диснеевского персонажа Минни-Маусса.

Для выхода в свет Кэти надела яркий костюм в белый горошек, оформленный огромными рюшами. Дополнила наряд поп-дива огромной широкополой шляпой красного цвета, она надели черные туфли на огромной шпильке и солнцезащитные очки в форме сердечек.

Кроме этого странного наряда, поклонники обратили внимание на постоянно выпадающую груди из лифа Кэти Пэрри. Скандальная певица не стала изменять себе даже ради детского праздника.

Фанаты все как один высказались, что такой наряд был бы уместнее в ночном клубе, а не на детском празднике. Однако судя по всему, мнение фанатов, но они не интересовали телезвезду, у чувствовала она себя в тот вечер в откровенном наряде вполне комфортно.