Елизавета Качурак стала гостьей пятого сезона шоу "Голос.Дети"

Жительница Волгограда Елизавета Качурак, которая стала победительницей четвертого сезона шоу "Голос.Дети" стала гостьей пятого сезона. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети.

На своей странице в социальной сети Елизавета Качурак разместила снимок, на котором она сидит на сцене напротив логотипа шоу "Голос" и рассказала о том, что закончился уже второй день съемок. Девушка присутствует на съемочной площадке практически с самого начала записи новых выпусков. Она публикует в соцсети снимки с шоу, поддерживает участников, однако всех подробностей не раскрывает.

На этот раз она разместила снимок и написала о том, что второй день съемок уже позади, все ребята, кто прошел и стал участником пятого сезона - большие молодцы, а тем, кто не прошел, Елизавета пожелала не сдаваться и прийти на следующий сезон.