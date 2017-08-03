Ким Кардашьян в полупрозрачном платье замечена на новой откровенной фотосессии

37-летняя звезда Ким Кардашьян вновь замечена журналистами в полуголом виде. Икона стиля, недавно ставшая матерью в третий раз, позировала на пляже в Малибу в платье из полупрозрачной ткани, едва ли скрывающем грудь.

Иностранные журналисты заметили и засняли на фото Ким Кардашьян, которая принимала участие в очередной полуобнаженной фотосессии. На звезде было надето светлое платье, материал которого был настолько прозрачен, что все желающие могут разглядеть на фотографиях тело Кардашьян.

Поклонники Ким Кардашьян часто наблюдают снимки, где их любимица позирует в обнаженном виде и демонстрирует пользователям Сети свою фигуру. В этот раз звезда решила отказаться от верха нижнего белья. Ким Кардашьян позировала у побережья в Малибу. Съемочная группа состояла из нескольких человек. Звезда лишь изредка набрасывала на себя халат, который хоть немного скрывал ее обнаженное тело.

В Сети Кардашьян известна своими фотосессиями и звездным стилем жизни. Она часто делится с пользователями подробностями своей жизни, демонстрируя им свои покупки и приобретения. Так, недавно в Сети бурно обсуждали новую покупку звезды. Стало известно, что Ким Кардашьян «обновила» свой особняк мусорными баками от Louis Vuitton.