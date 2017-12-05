Марк Захаров уберет из репертуара театра "Ленком" четыре спектакля

Заслуженный артист России, художественный руководитель театра "Ленком" принял убрать из репертуара театра "Ленком" четыре спектакля.

С первого апреля будут сняты такие спектакли как: «Пер Гюнт», «Вальпургиева ночь», «Пролетая над гнездом кукушки» и «Борис Годунов». Такое решение артист прокомментировал "Производственной необходимостью" На данный момент в репертуаре спектакля значатся около 20 названий, это слишком много.

Состав не успевает играть каждую постановку хотя бы по одному разу в месяц, а ведь так не положено. Заслуженному артисту России, в этом году исполнится 85 лет, однако он до сих пор отлично выглядит и очень хорошо работает. В апреле должен выйти его спектакль-фантазия по пьесе Шекспира "Фальстаф".

Над новыми спектаклями работают приглашенные режиссеры. То, что касается снятых с репертуара спектаклей, то он еще будут показаны на сцене театра с января по первое апреля. В декабре сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 65-летием актрису театра и кино, народную артистку РФ, актрису театра «Ленком» Елену Шанину.