Борисова в «Прямом эфире» обвинила светскую львицу в проституции

Российская телеведущая Дана Борисова присутствовала на одном из последних трансляций шоу с Андреем Малаховым «Прямой эфир», где она и обвинила светскую львицу Алену Кравец в проституции. На передаче они встретились лицом к лицу, где каждая из них высказалась в защиту своей чести.

Накануне во время съемок шоу «Прямой эфир», ведущим которого выступает Андрей Малахов, состоялась личная встреча двух оппоненток: ведущей Даны Борисовой с певицей и моделью Аленой Кравец. Между ними уже какое-то время продолжаются напряженные отношения, и в эфире они попытались выяснить то, что накипело. Кравец заявила, что Борисова испортила ее жизнь и жизнь ее семьи. По ее словам, после того, как телеведущая обвинила ее в распутном образе жизни и проституции, ее дочь постоянно слышит оскорбления, поэтому сейчас не может полноценно заниматься в школе.

В свою очередь Малахов рассудил, что слова Даны Борисовой – просто зависть, ведь жизнь Кравец роскошнее и богаче. В то же время никто так и не понял, откуда у певицы такое состояние, разве что тут подтверждаются обвинения Борисовой.