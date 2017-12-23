У Кирилла «Руки-базуки» появились проблемы с ногами

21-летний Кирилл Терёшин, который называет себя «Руки-базуки», показал себя после операции на ногах. На видео можно заметить, что молодой человек с трудом передвигается и выходит из автомобиля.

Кирилл Терёшин на своем аккаунте в Instagram ежедневно рассказывает своим поклонникам, как меняет в себе все части тела, чтобы стать похожим на своего кумира. Парень открыто называет себя «фриком» и стремиться быть не похожим на остальных людей. Недавно Терёшин прошел операцию на ногах, однако последствия ему не понравились.

В Instagram появилось видео, где Кирилл с трудом выходит из автомобиля и тяжело передвигается по улице. По словам «синтолового качка», со времени операции прошло всего два дня, поэтому ногам нужно дать время адаптироваться к изменениям.