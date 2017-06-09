Ирина Шейк трогательно поздравила мать с днем рождения

Знаменитая модель Ирина Шейк трогательно поздравила свою маму Ольгу с днем рождения. Она также показала совместное фото, на котором модель очень похожа на свою мать.

Ирина Шейк разместила в сети совместный снимок с матерью, доказав при этом, что красота у нее природная и досталась она модели от мамы. В комментарии под опубликованным снимком Шейк написала поздравление маме в день рождения. Она отметила, что мама для нее всегда номер один и благодаря ее поддержке, у модели все удается.

В комментариях подписчики отметили поразительное сходство между Шейк и ее мамой. Фанаты отметили, что больше всего у женщин похожи глаза. Публикация Шейк собрала большое количество "лайков", а также множество комментариев.