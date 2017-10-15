Актриса из Перми Екатерина Шпица планирует написать детскую книгу

Актриса родом из Перми Екатерина Шпица планирует стать автором детской книги. Телезвезда написала в своем аккаунте, что ищет сотрудника, иллюстратора для ее книги. Сюжет детского произведения, на данный момент актриса раскрывать не стала.

Она сообщила, только о том, что книга будет создана в соавторстве с психологом Викторией Братковской. Фанаты сразу же начали заваливать телезвезду массой вопросов о том, о чем конкретно будет книга и когда будет выпущена в свет. Также пользователи стали массово предлагать сотрудничество и рекомендовать различных художников.

Известно, что Екатерина Шпица отучилась в Пермском институте культуры, после чего девушка поступила в труппу Камерного театра "Новая драма". Позже актриса отправилась в Москву где и началась ее карьера в кино.

Екатерина прославилась, благодаря ролям в кинофильмах таких как: "Елки" "Поддубный" и сериале "Молодая гвардия". Ранее стало известно, что Екатерина Шпица отдыхая в Дубаях совместно с телеведущим Андреем Бедняковым они устроили зажигательные танцы.