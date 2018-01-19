Экстрасенс рассказала, кто из мужчин является судьбой Ольги Бузовой

Телеблондинка Ольга Бузова опубликовала в своем профиле Instagram очередную фотографию с отдыха в Таиланде. Уже какое-то время она интригует своих подписчиков историей о своем романе с юмористом Тимуром Батрутдиновым, однако экстрасенс в комментариях поспешила заверить ее, что не он является ее судьбой.

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова ежедневно радует своих фанатов новыми фотографиями с отдыха в Пхукете. Часто она публикует откровенные снимки в купальнике, однако последний из них хоть и является из этой серии, больше акцентирует внимание не на эротике, а на красоте моря. На нем Бузова запечатлена сидящей на скале, о которую бьются волны, и задумчиво смотрит вдаль.

В комментариях знаменитость написала, что ожидает судьбоносной встречи, которая сведет ее с любимым человеком. Среди тех, кто обсуждал фото, нашелся экстрасенс, который написал, на ком стоит сосредоточиться Ольге Бузовой. По его словам, она не найдет успеха в отношениях с Батрутдиновым, однако ей стоит попытать счастья с Романом Гриценко.