Ксения Бородина посоветовала своим подписчикам "сосать"

Ксения Бородина отправилась на Сейшелы в роли ведущей шоу "Дом-2", она взяла с собой свою маленькую дочку из-за того, что она будет долго находится далеко от дома. Пока ведущая на острове, она делится со своими поклонниками в соцсетях своими фотоснимками и фото двухлетней дочери. На одном из фото девочка держала соску, что и стало поводом для обсуждения. Ксения не выдержала и посоветовала им сосать, а не говорить.

Ксения Бородина высказала свое мнение по поводу того, что она сама решит, в каком возрасте отнимать у ребенка соску. В этом плане она придерживается индивидуального подхода. "Что касается комментариев - уберать, потому что вы так захотели, или это нарушило какие-то законы? Если кто-то насильно отбирает соску у ребенка - это его право и право воспитывать, как посчитает нужным. Я строго воспитываю своих детей, но в жизни не отниму у ребенка то, что ему дорого. И хватит говорить весь этот бред про зубы и речь", - прокомментировала звезда.

Также Бородина предложила чересчур настойчивым недоброжелателям самим "сосать". Фанаты Ксении поддержали ее: "Видимо, уже надоели", "Ксения, никого не стоит слушать", - комментировали поклонники.

Ранее стало известно, что телезвезда Ксения Бородина и ее супруг были обвинены в неправильном воспитании ребенка. Публика считает, что девочка может отставать в развитии, если ее не начнут приучать к горшку.