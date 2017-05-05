Марат Башаров ответил вдовам спортсменов на критику фильма "Движение вверх", в съемках которого принял участие. Свое мнение он выразил во время интервью со СМИ.

Ранее вдовы Владимира Кондрашина и Александра Белова, ставших прообразами главных персонажей картины, выражали свое недоволство неточностями некоторых деталей, которые искажают действительность. Актер в ответ на это отмечает, что создатели снимали художественное произведение, а не документальное. По мнению Марата Башарова, всегда найдутся недовольные медиа-продуктом. В этом случае, ими стали жены покойных советских баскетболистов. Артист также отметил: они должны радоваться тому, что сценаристы не изобразили все в соответствии с реальной ситуацией.

"Движение вверх" повествует о баскетбольном матче между сборными США и Советсткого Союза, который произошел в рамках летней Олимпиады в 1972 году в Мюнхене. Драма спортивной тематики вышла в прокат 28 декабря, а 13 января собрала кассу в 1,693 миллиарда рублей, чем побила предыдущией рекорд, установленный сказкой "Последний богатырь". Общие сборы составили 2,3 миллиарда.