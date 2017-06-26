У Киркорова потребовали отобрать водительские права

Пользователи социальных сетей выразили негодование по поводу последнего видео, которое знаменитый исполнитель Филипп Киркоров разместил на своей странице. Там она показал, как проводит отдых с детьми на Майами и покатал их на машине "со скоростью света".

В новом видео Киркоров показал, как он вместе с шестилетней Аллой-Викторией и пятилетним Мартином отдыхает на Майами. Он отметил, что решил покататься "со скоростью света", что очень возмутило пользователей. Их заинтересовал вопрос, почему дети сидят на задних сидениях автомобиля и не пристегнуты ремнем безопасности. Многие также предложили отобрать у Киркорова водительские права за такое безответственное вождение на машине с детьми.

Поп-король российской эстрады не стал терпеть критики и отметил, что фанатам не следует указывать ему, как ездить и как воспитывать детей. Киркоров отметил, что фанатам не помешает родить своих детей и воспитывать их.