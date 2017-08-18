Продюсер Роднянский оценил шансы драмы "Нелюбовь" в получении Оскара

Александр Роднянский оценил шансы получения Оскара создателями драмы "Нелюбовь", которую спродюсировал. Свой прогноз он сообщил во время радиоэфира.

Картина от режиссера Андрея Звягинцева претендует на премию от Киноакадемии США в номинации "лучший фильм на иностранном языке". Церемония традиционно состоится в марте. Ранее она также номинировалась на "Золотой Глобус", однако награду получил другой участник.

По мнению Александра Роднянского, у фильма "Нелюбовь" есть возможность получить престижную статуэтку, ведь ситуация сложилась вполне конкуретная, если оценить соперников. Он считает, что в этом году в спике нет явного фаворита. В 2014-м российской киноленте "Левиафан", которую также снял Андрей Звягинцев, противосстояла заведомо выигрышная "Ида" под режиссурой успешного польского мастера Павла Павликовского. Конкурент за полгода до церемонии приобрела существенную популярность в кругах американских зрителей и кинокритиков.

В этом году, считает продюсер, все представленные картины находятся примерно на одном уровне по качеству и популярности. При этом все они обладают наградами от ключевых международных фестивалей. Несмотря на это, российским киноделам есть смысл надеяться на успех.