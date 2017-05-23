Канадская Рок-группа Rush планирует прекратить свое существование. Об этом рассказал 64-летний гитарист группы Алекс Лайфсон.

"Прошло уже больше двух лет с последнего гастрольного тура Rush. Мы больше не планируем гастролировать по миру и записывать что-то еще. Мы уже все сделали. Этого достаточно". - прокомментировал Алекс. Группу создали в 1968 году в Торонто. С 1971 года и до сегодняшнего дня, состав группы не разу не менялся и включал басиста, клавишника, гитариста и барабанщика. Группа играла в жанре прогрессив-рок.

В 1974 году исполнители выпустили дебютный одноименный альбом с сразу же приобрел популярность благодаря очень трудным музыкальными композициям и фантастическим текстами песен. В 1994 году группа попала в Зал славы канадской музыки, в 2010 году группа получила собственную звезду на Аллее славы в Голливуде, а в 2013 году Rush избрали в Зал славы рок-н-рола. Общее количество записанных альбомов у группы достигает 20, и очень многие из них стали "Золотыми" или "Платиновыми". Последний альбом группа выпустила в 2012 году.