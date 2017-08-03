20-летнюю Беллу Торн выставили из отеля, застукав за употреблением наркотиков

20-летнюю звезду телеканала Disney Беллу Торн выставили из отеля в Парк-Сити американского штата Юты за употребление запрещенных препаратов. Отмечается, что инцидент произошел во время кинофестиваля "Сандэнс".

Как стало известно, 20-летняя актриса Белла Торн приехала на кинофестиваль "Сандэнс" для того, чтобы представить фильм "Нация убийц". За несколько часов до премьеры фильма девушка отменила все запланированные интервью, заявив, что плохо себя чувствует, и скрылась в отеле.

Позднее СМИ стало известно о том, что Торн вместе с друзьями поймали на том, что они употребляли запрещенные наркотические препараты и выставили из отеля Парк-Сити.

Напомним, ранее Торн призналась фанатам, что в детстве часто терпела домашнее насилие, пока в один момент у нее не хватило духу закрыть дверь. После этого актрисе удалось справиться с депрессией и она практически завалила социальные сети своими "голыми" снимками.