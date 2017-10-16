Ольга Бузова лишила россиян своего аккаунта в Instagram

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», а ныне самая популярная девушка России Ольга Бузова, лишила часть россиян доступа к своему аккаунту в Instagram. Дело в том, что знаменитость закрыла профиль для всех, кто не был ранее на неё пописан.

Только истинные поклонники Ольгу Бузовой стали счастливые получить возможность и дальше наблюдать за успехами певицы в Instagram. Оказывается, во вторник, 23 января Бузова отключила общий доступ к своему микроблогу для всех желающих. Отныне только подписанные ранее люди могут увидеть эксклюзивные кадры знаменитости.

Официально на Ольгу Бузову подписано более 11,9 миллионов фанатов, однако ещё миллионы людей просматривали ранее страничку знаменитости без подписки. Теперь многие россияне потеряли возможность просматривать снимки, видео и «истории» Бузовой до тех пор, пока она не откроет аккаунт для всех.