Кристина Асмус изобразила сексуальную русалку

Актриса Кристина Асмус любит перевоплощаться в различные образы во время фотосессий, которые позже приводят фоловеров в восторг. На это раз девушка порадовала поклонников, представ перед ними в удивительном амплуа.

Кристину Асмус фанаты сравнивали с русалкой или сиреной, которая внезапно появилась из воды. Фотоснимок, наделавший столько шума, появился на личной страничке теледивы в социальных сетях Instagram. На фотографии звезда предстала в одежде телесного цвета. Она стоит в море, изящно скрестив руки на груди. Дополнил образ Асмус яркий макияж женщины-вамп и распущенные мокрые волосы и соблазняющий взгляд.

Фотография получилась достаточно эффектной, а образ который выбрала телезвезда, очень неожиданным. Фанаты девушки были в восторге. В комментариях пользователи восхищались ею и отметили, что она выглядит как настоящая русалка, заманивающая в море очередную жертву.

Всего буквально за несколько часов фотоснимок Кристины Асмус набрал больше 133 тысяч лайков и тысячи положительных комментариев, и судя по всему это далеко не предел. Ранее стало известно, что девушка радовала поклонников снимками из ванной.