Порнозвезда пожаловалась, что ее домогаются 12-летние подростки

Порноактриса из Франции Никита Белуччи, прославившийся благодаря своим ролям в кинофильмах для взрослых, пожаловать в своих социальных сетях на то, что ее стали домогаться 12-летние подростки.

Никита выложила пост «Сообщение для тех, кто заботится о своих детях… или нет», прикрепив к нему несколько скриншотов с сообщениями от несовершеннолетних подростков, в которых школьники признаются в любви порноакрисе и предлагают интимную связь.

В качестве примера Никита Белуччи привела письмо одного из поклонников 12 лет, который предлагал ей половую связь. "Парень, 12 лет. Подумай над своим поведением, лучше сделай уроки и не стоит писать мне больше, иначе я отправлю скриншот твои родителям", - написала актриса.

С ее слов, такие предложения унижают ее, и она не намерена стыдиться своей работы. Женщина обратилась к родным несовершеннолетних детей, написав, что ей надоело воспитывать их детей в соцсетях. "Хватит перекладывать свою ответственность на секс-сотрудников",- прокомментировала она. Через несколько часов публикацию просмотрели больше 15 тысяч пользователей. На сторону порноактрисы стали не только ее поклонники, но и феминистки, а также родители из различных стран.