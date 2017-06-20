Джон Сина хочет сыграть роль Дюка Нюкема

Американский рестлер и 16-кратный победитель на планете по версии WWE Джон Сина хочет опробовать себя в качестве актера. Ему будет доверена роль Дюка Нюкера - героя известной игровой франшизы. Об этом написали и в издательстве The Hollywood Reporter.

Отмечается, что на сегодняшний день у кинофильма нет ни сценария ни актеров. За съемки планируют взяться в компании Майкла Бэя Platinum Dunes. Дюк Нюкем, это охотник за инопланетянами он противостоит коварным планам космических захватчиков. В сюжете он очень часто весьма неполиткорректно шутит.

Впервые герой появился на телеэкранах еще в 1991 году. Для создания такого образа производители использовали черты героев вестернов и боевиков, таких как Рэмбо, Джек Слэйтер в исполнении Арнольда Шварценеггера и других.

Ранее стало известно, что в планах у кинодеятелей организовать игру о покемонах. В главной роли детектива Пикачу будет играть Райан Рейнольдс. Персонаж создадут при помощи компьютерной графики, он будет повторять за каждым движением артиста.