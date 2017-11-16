На съемочную группу "Ревизорро" вместе с Самбурской напали в кафе Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде в одном из кафе мужчина напал на съемочную группу программы "Ревизорро" во главе с актрисой Настасьей Самбурской. Отмечается, что сотрудник кафе "Нептун" оказался недоволен действиями Самбурской и ее команды, за что избил операторов.

Как сообщает телеканал "Пятница!" во время проверки нижегородского кафе "Нептун" сотрудник заведения набросился на съемочную группу "Ревизорро" во главе с Настасьей Самбурской. Мужчина выкрикивал угрозы в адрес операторов, а также обещал всех порезать, если они не покинут заведение. В результате Самбурской вместе с командой пришлось покинуть заведение, где так приветливо относятся к посетителям.

В Сети также появилось видео с инцидентом, на котором видно, как Самбурская прячется от разъяренного мужчины в подсобке. Актриса отметила, что вовсе не ожидала инцидента. На улице она уже заметила, что у одного из операторов появился синяк на скуле, они сели в фургон и покинули территорию заведения.