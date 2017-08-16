Певицу Татьяну Буланову госпитализировали в Санкт-Петербурге

Певицу Татьяну Буланову госпитализировали в одном из лечебных учреждений Санкт-Петербурга. Об этом 23 января сама пациентка написала на своей странице в Instagram.

Татьяна Буланова разместила фотографию из палаты с видом на входную дверь и сообщила, что провела минувшую ночь в стенах больницы. Она не стала разглашать информацию о своем диагнозе и общем самочувствии.

Подпискики знаменитости обеспокоены такой новостью и делают собственные предположения относительно обстоятельств. Некоторые отмечают, что состояние Татьяны Булановой наверняка не критическое, ведь у нее есть силы и желание вести свой микроблог в социальной сети.

В декабре "Версия" размещала на своих страницах материал о том, что Татьяна Буланова после развода продолжает жить с бывшим мужем.