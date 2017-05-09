Фейковый трейлер фильма друзья собрал более 4 миллионов просмотров

Очень многие фанаты сериала "Друзья" поверили в выход отдельного кинофильма, после того, как просмотрели трейлер, который совсем недавно появился в социальной сети на YouTube и уже успел собрать больше четырех миллионов просмотров пользователей..

Однако, как оказалось, видеоролик оказался фальшивкой, так как главные герои не были сняты в картине. Разговор о необходимости продолжить историю "Друзей" возникли еще в 2004 году, когда отсняли известный сериал. На канале Smasher появилась видеозапись, в сюжете которой показали историю отношений главных героев после спустя много времени. Зрители смогли увидеть , что Фибри стала врачом, Моника и Чендлер намерены развестись с супругами, а Джоуди так и не вышла замуж.

Росс и Рейчел тоже испытывают трудности после долгих лет разлуки. Фальшивый трейлер вышел очень правдоподным, что очень многие пользователи социальной сети поверили в скорый выход на телеэкраны отдельного кинофильма "Друзья".

Остальные заподозрили, что это обман и стали обсуждать, что этот фильм не будет иметь уже такой успех. Создатели трейлера использовали некоторые кадры из сериалов «Джоуди» и «Город хищниц».

Также был вставлен момент, где Мэтт Леблан находится на вручении "Золотого глобуса". Под видео поклонники в комментариях фанаты начали интересоваться, где можно приобрести билеты на просмотр фильма.