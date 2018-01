У артиста Нила Даймонда обнаружили болезнь Паркинсона

У всемирно популярного США автора и исполнителя треков Нила Даймона, врачи обнаружили болезнь Паркинсона. Из-за трудностей со здоровьем артист вынужден был отменить гастроли в Новой Зеландии и Австралии, которые он запланировал в рамках 50-летнего тура.

Он признался, что теперь планирует отменить и другие гастроли. Со слов артиста, несмотря на выявленное заболевание, он не собирается бросать писать песни, записывать композиции и сотрудничать над другими проектами. В воскресенье, 28 февраля этого года, Джон должен будет получить премию Грэмми за музыкальные достижения в жизни. В 2001 году американский артист и актер занял третье в строчку после Элтона Джона и Барбры Стрейзанд в рейтинге самых успешных в истории исполнителей категории от 25 до 45 лет по версии журнала "Биллборд". Среди многих хитов Diamond — Sweet Caroline, America, Love on the Rocks и Hello Again. Завтра, 24 января, Нилу Даймонду исполнится 77 лет.