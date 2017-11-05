Из-за ссоры с Кевином Спейси компания Netflix потерпела большие убытки

В компании Netflix признались, что после разрыва сотрудничества с Кевином Спейси, они потерпели большие убытки в 40 миллионов долларов.

Такую денежную сумму в компании указали как «непредвиденные расходы». Причиной таких потерь послужило то, что компания отказалась транслировать и производить контент с актером, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Так, компания не стала снимать продолжение сериала "Карточный домик", в котором он был одним из главных актеров.

Также в компании приняли решение больше не транслировать на экраны кинофильм "Гор" о жизнедеятельности писателя Гора Видала, над которым трудились еще с июля прошлого года. В самой компании не озвучили прямую денежную сумму убытка «непредвиденные расходы» в размере 40 миллионов.

Как сообщается из источников CNN, эта сумма убытка, связанная с отказом от контента в котором участвовал Кевин Спейси. В ноябре прошлого года стало известно. Что в компании Sony потратили 10 миллионов долларов, для того, что бы снять кинофильм "Все деньги мира", в котором играл Кевин Спейси. Его роль занял лауреат оскара Кристофер Пламмер.