Минни Маус вручили собственную звезду на голливудской "Аллее славы"

В Лос-Анджелсе в понедельник откроют звезду Минни Маус на Алее славы в Голливуде. Церемония открытия посвящена 90-летию первого мультсериала студии Disney, в котором она принимала участие.

Как написали в издательстве Los Angeles Times, Минни Маус удостоили честью увековечить свое имя спустя целых 90 лет после ее возлюбленного Микки Мауса, которому вручили свою звезду еще в 1978 году - на свой 50-летний юбилей. Это станет уже 2627 по счету открытая звезда, на тротуаре в популярном Голливудском бульваре. Минни Маус - это девушка-мышка, она мультяшный персонаж, которого создал Уолт Дисней в 1928 году.

Впервые на телеэкранах она явилась в роли девушки Микки Мауса в короткометражном мультсериале "Безумный самолет". Очень мало людей знают, о том, что полное имя Минни - Минерва.

Минии стала участницей больше чем в 70 мультсериалах. Но во второй половине 1930-х годов Минни стала все реже появляться в кадре, именно поэтому у Микки Мауса появились новые приятели Гуфи и Дональд Дак.