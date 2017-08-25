Актрисе CCCР Наталье Селезневой отрезали голову‍

Накануне народная артистка СССР, а также известная актриса Наталья Селезнева посетила программу "Судьба человека", которая транслируется на канале "Россия 1". В эфире она рассказала ведущему Борису Корчевникову о болезни, а также о том, что из-за нее ей отрезали голову.

Наталья Селезнева в эфире "Судьбы человека" рассказала много хорошего о своей жизни. Она поделилась, что гордится своим участием в съемках одних из самых известных кинофильмов как советских, так и некоторх современных. Тем не менее, автриса призналась, что ее мучает совесть за некоторые поступки, которые она совершила, и считает, что, скорее всего, теперь несет за них наказание. Она рассказала, что познакомилась со своим будущим супругом Владимиром Андреевым на съемках одной картины и сразу в него влюбилась, однако тогда он уже состоял в браке. Ради Селезневой он развелся и взял ее в жены.

Народная артистка считает, что в последние годы ей приходится за все расплачиваться. Так, недавно она претерпела операцию, во время которой ей "отрезали голову и заново пришили". Хирургическое вмешательство понадобилось из-заболезни щитовидной железы.