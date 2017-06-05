Бузова: Для счастья мне не хватает времени

Звезда российского телевидения и соцсетей Ольга Бузова дала интервью женскому изданию. Знаменитость призналась, что для счастья ей не хватает времени.

32-летняя Ольга Бузова недавно шикарно отметила свой день рождения, находясь на тайландском курорте со своими друзьями. Однако через некоторое время ее ждут обратно в Россию, чтобы продолжить радовать население страны своим незаурядным творчеством и чувством юмора.

Журналисты успели спросить звезду скандального телевизионного шоу «Дом-2», чего ей все-таки не хватает для полного счастья. Уроженка Санкт-Петербурга заявила, что времени очень сильно не хватает. Бузова рассказала, что стремится не только много работать, но и общаться с родными, близкими, а также многочисленными друзьями.

Ранее мы сообщали, что Ольга Бузова сняла пафосный видеоролик о самой себе и выложила его в социальные сети. Публикация набрала многочисленные положительные отзывы.