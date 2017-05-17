Внучка Елизаветы II принцесса Евгения выходит замуж

Внучка королевы Великобритании Елизаветы Второй осенью выходит замуж. Принцесса Евгения сыграет свадьбу с владельцем ночного клуба в 2018 году.

Сегодня пресс-служба королевской семьи Великобритании распространила официальное сообщение о предстоящем событии в жизни аристократов. Стало известно, что принцесса Евгения Йоркская готовится выйти замуж за своего молодого человека, с которым поддерживает близкие отношения уже несколько лет.

Принцесса Евгения является внучкой знаменитой королевы Елизаветы Второй. Накануне состоялась помолвка между молодыми людьми, а сама пышная торжественная церемония бракосочетания пройдет в фамильной часовне в Виндзоре.

Женихом принцессы стал ныне владелец модного ночного клуба Лондона Джек Брукбэнкс. Сообщается, что Евгения познакомилась с ним восемь лет назад, когда находилась на курорте в швейцарских Альпах.

Известно, что в текущем году пройдет сразу две пышные свадьбы. Сначала под венец пойдет принц Гарри с Меган Маркл, а бракосочетание принцессы Евгении назначено на осень.