Подписчики Тимати крайне не довольны его снимком с дочерью

Поведение рэпера Тимати в сети вызвало шквал негативных эмоций. Он на всеобщее обозрение выставил фотографию с дочкой, где малышка кусает его за сосок.

Все, кто видел фотографии остались неравнодушными. Шквал негатива посыпался на рэп исполнителя. Ведь сосок – это интимная часть тела. Такого рода снимки, это пошло и низко, считают подписчики Тимати. Вплоть до того, что нужно удалить эту фотографию. Но, некоторые пользователи ничего дурного в этом не нашли, просто ребенок играет с папой. Нашлись и те, кто считают, что такому папе нужно запретить общаться с дочкой. Тимати стал отцом в 2014 году. Девочку назвали Алисой. С мамой Алисы, Аленой Шишковой, певец сейчас поддерживает только дружеские отношения, но при любом удобном случае дарит ей дорогие подарки.