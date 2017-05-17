Медики опасаются, что Анастасия Волочкова может лишиться ног

Доктора забили тревогу, когда увидели ноги балерины Анастасии Волочковой. По их мнению, совсем скоро балерина не только может перестать танцевать, но у нее может появиться гангрена на ногах и множество других заболеваний.

По мнению специалистов, у Анастасии проявляются первые признаки варикозного расширения вен и артроза, плоскостопия, что может привести к остеохондрозу. Отмечено, что на острове, на котором так любит отдыхать теледива может подцепить какое-нибудь заражение, которое может поразить и всю стопу и приведет к развитию гангрены и лишения конечности.

В связи с такими неутешительными диагнозами, врачи настоятельно рекомендуют Волочковой сменить балет на какое-нибудь другое занятие. Коллеги балерины поддерживают точку зрения медиков. Они рассказали, что Анастасия неправильно стоит на пальцах и отметили, что балерины не так часто могут столкнуться с кровавыми мозолями и ранами на ногах.