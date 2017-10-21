Скарлетт Йоханссон поддержала обвинения в сторону Джеймса Франко

Звезда Голливуда Скарлетт Йоханссон поддержала обвинения, которые не так давно стали поступать в адрес популярного актера Джеймса Франко. Ранее сообщалось, что его подозревают в педофилии.

В Голливуде не прекращают разворачиваться серии скандалов о сексуальных домогательствах вокруг известных личностей. На сей раз под подозрения попал известный актер Джеймс Франко. Ходят слухи, что совсем недавно он приставал к несовершеннолетней девушке и принуждал ее заняться с ним оральным сексом. После того, как всплыла эта история, в его сторону посыпались обвинения со стороны других женщин. Пока что они не доказаны, однако, если это правда, то получается, что на протяжении всей своей карьеры он приставал к женщинам-коллегам, которые еще не раскрыли свой талант и не были уверенны в себе, чтобы дать отпор.

Из-за этого Скарлетт Йоханссон негативно высказалась в его сторону во время одного из женских маршей, который несколько дней назад проходил в Лос-Анджелесе. Она обрушилась на него с критикой и потребовала, чтобы он вернул ей значок Time's Up, ведь по ее мнению, он не заслуживает его носить.