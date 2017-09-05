Блюзовая певица Шанна Вотерстоун приедет в Новокузнецк

В планах известной блюзовой исполнительницы Шанны Вотерстоун посетить Новокузнецк.

Ее карьера начиналась с церкви, где она исполняла жанр духовной христианской музыки. В ее молодые годы популярность набирали кантри, мотаун-соул и госпел. Музыкальный дар, который ей подарила природа, позволил ей уже в 11 лет собрать музыкальную группу, которая дома записывала песни на магнитофон. Став на ноги, она показала свой музыкальный талант большей части населения земного шара. На гастролях у многих известных исполнителей она открывала концерты.

Дошла очередь и до жителей Новокузнецка. В преддверии Международного женского дня во дворце «Алюминщик» будет концерт блюз дивы, который начнется в 7 часов вечера.