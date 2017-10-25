Экс-подруга рассказала правду о беременности Цымбалюк-Романовской

Экс-подруга рассказала правду о беременности бывшей жены Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской. Элина Мазур сообщила, что сама выдумала эту историю.

Бывшая подруга Цымбалюк-Романовской приняла участие в ток-шоу на одном из центральных российский каналов. В эфире Элина Мазур рассказала, что слухи о беременности своей подруги она распространила специально, чтобы поддерживать необходимый имидж среди поклонников и общественности.

В откровенном интервью Мазур заявила, что специально давала неверные данные различным источникам информации. В частности, подруги придумали историю, что жена Джигарханяна одно время находилась в Грузии, где следила за беременностью. Однако после этого между ними отношения резко испортились, когда экс-супруга знаменитого актера решила действовать по-своему.

Мазур поведала, что после негативных слов о Джигарханяне она окончательно перестала общаться с Цымбалюк-Романовской, так как поняла, что любовью там и не пахло.