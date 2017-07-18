Муж крупной модели слил её «голое» фото в Сеть, чтобы уважали

Муж крупной модели слил её «голое» фото в Сеть, чтобы все ее уважали. Снимки он сделал из солидарности к женскому маршу равноправия.

Накануне во всемирной паутине появились снимки пышнотелой модели, которая долгое время стеснялась своего тела. Чтобы подержать супругу, муж сделал ряд интимных фото, где достаточно хорошо видны все особенности фигуры американки. Затем фотоработы оказались в Сети, где их активно принялись обсуждать.

По словам автора поста в социальной сети, на фотографиях нет следов обработки изображения. Мужчина признался, что все женщины заслуживают уважения, несмотря на разные особенности тела.

Напомним, что публикация была сделана в один день с женским маршем равноправия, который поддержали американские представители шоу-бизнеса. В их числе оказались Ева Лонгория, Натали Портман и Скарлетт Йоханссон.