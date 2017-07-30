В США назвали претендентов на кинопремию «Золотая малина». Ее получают ежегодно самые худшие фильмы, вышедшие в прокат.

Кинокритики из Соединенных Штатов представили своих номинантов, которые поборются за премию, учрежденную за невыдающиеся и сомнительные успехи в киноискусстве.

В этом году «Золотая малина» может достаться кинокартинам «На пятьдесят оттенков темнее», «Спасатели Малибу», «Мумия», а также «Эмоджи фильму».

Также названы актеры, кто не отметился за указанный промежуток времени серьезной ролью. С худшей стороны, по мнению жюри, себя показали актеры и актрисы Том Круз, Марк Уолберг, Джонни Депп и Зак Эфрон, Дженнифер Лоуренс, Кэтрин Хайгл и другие.

Церемония вручения награды состоится в начале марта текущего года.

Премия «Золотая малина» была придумана жителем США Джоном Уилсоном в 1981 году. Одними из первых ее удостоились Нил Даймонд и Брук Шилдс. Также Сильвестр Сталлоне был признан худшим актером всего 20-го века.