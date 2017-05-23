Рикки Мартин стал причиной слез эмоциональной журналистки

Рикки Мартин оказался для журналистки мощным эмоциональным зарядом. После интервью со звездой у девушки случилась настоящая истерика.

Журналистка, не подозревая, что все еще в прямом эфире, настолько была заворожена харизмой певца и не могла остановить свой эмоциональный поток чувств, просто расплакалась. Анна Белавал до такой степени прониклась артистом, что выразила желание стать частью его жизни, воспитывать его детей. Внимательно выслушав ничего не подозревавшую журналистку, Рикки Мартин высказался по поводу монолога девушки, вполне положительно – ему понравились ее мысли. Что и стало конечной точкой эмоционального взрыва Анны. Славу певцу принесла песня Livin’la Vida Loca. После успешной презентации песни, певец стал одним из самых известных в мире испаноязычных певцов. Хит разошелся тиражом в 8 млн копий. Общее количество распроданных альбомов достигло 85 млн копий.