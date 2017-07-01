Светлаков и Незлобин променяли ТНТ на СТС

Комедийные артисты Сергей Светлаков и Александр Незлобин променяли ТНТ на СТС, и ушли к конкурентам. Они станут создавать сериалы, развлекательные шоу-программы, а даже может быть и кинофильмы.

Такую информацию подтвердил генеральный директор "СТС Медиа" Вячеслав Муругонов, а также сами комики. Они начнут сотрудничать с телеканалом СТС с лета этого года для того, чтобы успеть закрыть все текущие проекты на телеканале ТНТ. Муругов пояснил, что сам лично знает как это неприятно, когда каналу приходиться резко разрывать с производителями контента.

Помимо этого, Светлаков и Незлобин планируют создать совместную студию, в которой будут заниматься проектами по заказу СТС. В диалоге с РБК Муругов отметил, что артистам придется согласовать с руководителями канала СТС сотрудничество с иными каналами. Он отметил, что будет «ближе к делу» обсуждать со Светлаковым его участие в программе «Прожекторперисхилтон» на «Первом канале».

Ранее стало известно, что Сергей Светлаков стал послом чемпионата мира по футболу в России.