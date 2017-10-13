Оренбургская модель Дарья Лымарь хочет уйти с ”Дом-2”

После недолгого пребывания на проекте Дарья Лымарь хочет покинуть его, так как она считает - здесь нет серьезных парней, с которыми можно построить отношения и планировать семейную жизнь.

Известная телестройка ”Дом-2”, которая начала свою деятельность с 2004 года, собрала на своей площадке немалое количество молодых и амбициозных ребят для постройки отношений. Но не все смогли найти свою любовь. Например, Дарья Лымарь разочаровалась в парнях проекта и собирается возвращаться домой. В декабре прошлого года оренбургская модель смогла попасть на телестройку. У нее даже получилось построить отношения с Иосифом Оганесяном. Но вскоре их отношения не нашли развития. Девушка, разочаровавшись в парнях проекта, решила, что тут делать больше нечего.

Дарья учится в университете, участвует в конкурсах красоты, водит автомобиль, занимается постоянным саморазвитием, как духовным, так и физическим. Вот только отношения с парнями все не складываются. Не может она найти того единственного и проект не дал желаемого результата. А значит, Дарья возвращается в родные края и планирует не вспоминать об этом инциденте в своей жизни.