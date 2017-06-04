Oxxxymiron номинируют на литературную премию

Благодаря своим произведениям рэп исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров) является прямым кандидатом на получение премии имени Александра Пятигорского.

Заслушав его композиции из альбома «Горгород», философ Анна Елашкина видит песни как единое цельное произведение поэмы. У него получилось совместить принцип жесткой позиционности разговора, при этом не утратив возможности внешнего наблюдения. Включить рэп исполнителя в номинанта на литературную премию – это несколько необычное решение, которое вызвало и удивление и восторг. Для премии Александра Пятигорского отбирались номинанты с использованием абсолютно разных стилей. Помимо рэпера рассматривают кандидатуры еще 37 авторов. Так, например, будет представлено новое произведение Михаила Зыгаря «Империя должна умереть», еще Лев Рубинштейн, где он выставит коллекцию авторских постов из Facebook.