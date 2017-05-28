Пэрис Хилтон опубликовала перед свадьбой эротические фото в Сети. В Instagram можно найти вызывающий снимок, где наследница «империи Хилтон» в нижнем белье.

До церемонии бракосочетания знаменитой американской светской львицы Пэрис Хилтон и ее бойфренда Криса Зилка остается совсем немного времени.

Звезда глянцевых тусовок и VIP-вечеринок решила напоследок для своих поклонников сделать откровенную фотосессию. На снимках профессионального издания видно, что селебрити стоит к зрителям в блестящем полупрозрачном наряде, который, по признанию многих, держится на одной веревочке.

Фотография спустя короткое время смогла набрать большое количество отметок «мне нравится». Его также активно комментируют в Сети.

Ранее 36-летняя Хилтон заявила, что не намерена больше выступать на испанском острове Ибица в качестве диск-джокея. Однако от полного посещения престижного курорта она не откажется.