Омаров знакомит с закадровыми звездами проекта "Дом-2"

Семья Ксении Бородиной всем составом отправилась на Сейшелы. В это время муж Бородиной Курбан Омаров решил представить закадровых работников телестройки.

В то время, как Бородина жалуется на погоду, Омаров представляет важных работников телестройки. На своей страничке он опубликовал фото с темнокожим мужчиной и даже отметил его как важное действующее лицо проекта. Ведь этот молодой человек - лодочник, доставляет всех участников и работников телепроекта по нужным местам. Омаров сделал акцент, что только благодаря лодочнику на телепроекте люди попадают в пункт назначения. Сын Курбана сейчас не с папой, они вместе с бабушкой отдыхают в доме отдыха.