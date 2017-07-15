Лепс напугал фанатов измученным видом

Популярный певец Григорий Лепс напугал своих фанатов измученным видом. Совместную фотографию разместила на собственной странице в соцсети исполнительница Катя Лель.

Российская певица Катя Лель сообщила своим поклонникам, что недавно сходила в гости к старому знакомому Григорию Лепсу. Исполнительница поведала, что довольно долго общалась с ним на самые разные темы: о музыке, жизни. Затем сделала совместную фотографию и выложила в Instagram.

Под фотоизображением сразу же стали появляться комментарии изумленных поклонников творчества эстрадных российских исполнителей.

Многие пользователи признались, что внешний вид Григория Лепса немного их смутил, поскольку он стал выглядеть в последнее время гораздо старше. Некоторые фанаты были более прямолинейными и посоветовали любимому певцу и композитору не злоупотреблять алкоголем.

Напомним, что ранее супруга Григория Лепса заявила, что певец с трудом борется с алкоголизмом.