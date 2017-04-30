Ким Кардашьян «обновила» свой особняк мусорными баками от Louis Vuitton

Звезда шоу-бизнеса Ким Кардашьян вновь шокировала пользователей своими дорогими покупками. В Snapchat супруга рэпера Канье Уэста выложила новый снимок со своего особняка в Лос-Анджелесе – звезда «обновила» дизайн двора мусорными баками, украшенными эмблемами Louis Vuitton.

Американская светская львица имеет немалые доходы. Ее аккаунты в соцсетях собирают миллионы лайков и подписчиков, а продажа косметики и другой бизнес приносят Ким Кардашьян весьма внушительные суммы. Свой достаток Ким Кардашьян решила продемонстрировать уже не в первый раз. Однако этим снимком она повергла пользователей в шок, так как мусорные баки от дизайнерского дома даже для давних поклонников Кардашьян кажутся излишеством.

В своем аккаунте в популярной американской соцсети Snapchat Ким Кардашьян выложила фотографию, сделанную в ее особняке в Лос-Анджелесе. На снимке изображены два мусорных бака, декорированные эмблемами от дорогого модного дома Louis Vuitton.

Пользователи осудили Ким Кардашьян за чрезмерную демонстрацию звездного статуса. Многие даже отметили, что баки популярной дивы «одеты» лучше, чем они.