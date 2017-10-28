СМИ: Джигарханян переведен в кардиологию

Знаменитый актер и худрук Армен Джигарханян переведен в кардиологию. Об этом сообщил источник, близкий к артисту.

Актер театра и кино Армен Джигарханян в последнее время испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Несколько дней назад его положили в московскую городскую больницу из-за осложнений, связанных с вирусным сезонным заболеванием.

Сегодня, по сведениям неназванного источника, артиста временно перевели в кардиологическое отделение столичного больничного комплекса. Специалисты хотят понаблюдать за ним и сделать несколько процедур. Сообщается, что художественный руководитель в ближайшее время пройдет кардиомониторинг.

Напомним, что 82-летний российский деятель культуры подорвал свое здоровье в ходе скандала, связанного с бракоразводным процессом с бывшей молодой супругой.

Известно, что Джигарханян дебютировал на широком экране кино почти 60 лет назад и сразу завоевал большую популярность у зрителей.